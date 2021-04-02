Advertisements
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إيوائية عاجلة لمتضرري حريق حي السيسبان
الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:32 م
Advertisements
بعدنقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية عاجلة تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط لـ 21 أسرة تضررت منازلهم في حي السيسبان بمديرية الشيخ عثمان التابعة لمحافظة عدن التي تعرضت لحريق أتلف مساكنهم.
وعبر أهالي السيسبان عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الإيوائية العاجلة والتي جاءت كداعم مهم للتخفيف من آثار الحريق.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements