Advertisements

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 41 شهر أبريل 1442 المملكة العربية السعودية.. اعرف الشروط الآن

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:28 م
حساب المواطن
حساب المواطن
Advertisements

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 41 شهر أبريل 1442 المملكة العربية السعودية.. اعرف الشروط الآن

ظل المستفيدين من برنامج حساب المواطن فى المملكه العربيه السعوديه يبحثون عن الدفعه الجديده من البرنامج لشهر ابريل بعد ان انتهى تسليم الدفعه السابقه والخاصه بشهر مارس الماضى ، ومن الواضح انه يتم ايداع المبالغ للمستفيدين المستوفين للشروط الخاصه باهليه حساب المواطن والتى سنتناولها معكم فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادى ويمكن ان يكون الايداع قبله او بعده بيوم وذلك فى حاله موافقه اليوم الخاص بالايداع ليوم عطله رسمية. 

ونقدم لكم تفاصيل الدفعة 41 من حساب المواطن فى المملكه العربيه السعوديه والشروط الخاصه بالمستحقين لصرف ذلك الدعم المقدم لهم .

حساب المواطن الدفعه 41
يتبقى فعليا على ايداع الدفعه الجديده من حساب المواطن عشرة ايام فقط وبعدها يستطيع المستحقين الى الاستفاده من المبالغ المقرره لهم وجدير بالذكر انه فى شهر مارس خلال الدفعه ال 40 من البرنامج تم دعم المواطنين بمبلغ 1.9 مليار ريال لما يزيد عن 10 مليون مستفيد ويعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج المهمه التى تقدم الدعم للمواطنين السعوديين فى تلك الظروف المنتشره فى كل وقت ويقدم برنامج حساب المواطن فى المملكه منذ عام 2017 لدعم محدودى الدخل للارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم فى ظل الازمات التى يواجهونها .

الاستعلام عن حساب المواطن
يتم الاستعلام عن حساب المواطن من خلال الموقع الرسمى والمقرر من قبل البرنامج لسهوله الاستخدام من قبل المواطنين وللدخول الى الموقع (اضغط هنا).

شروط حساب المواطن
- ان يكون المواطن سعودى الجنسيه .
- ان يكون من حاملى بطاقات التنقل .
- ان تكون اقامته فى المملكه العربيه السعوديه لا تقل عن 9 اشهر .

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 41 شهر أبريل 1442 المملكة العربية السعودية.. اعرف الشروط الآن

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حساب المواطن المملكة العربية السعودية

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام المريخ

منذ نصف ساعة

نجم يوفنتوس على طاولة برشلونة

منذ نصف ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ أقل من ساعة

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و نصف

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني

منذ ساعة و نصف

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

انفصال 6 عربات قطار خلال سيره في أسيوط.. و"الفجر" تكشف كافة التفاصيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرض جنوب إفريقيا.. الأهلي يحدد موعد حسم مصير موسيماني

منذ ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

اعرف موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن .. إليك طريقة التسجيل في الدفعة الـ 21

حساب المواطن يوضح شروط استحقاق المرأة كمستقل من الدعم .. اعرف موعد صرف الدفعة العشرين

رابط موقع حساب المواطن الرسمي للتسجيل | خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية عبر رقم جوال حساب المواطن السعودي

ننشر رقم تليفون حساب المواطن ورابط الموقع الرسمي للبرنامج .. اعرف خطوات الشكاوي على الأهلية وشروط الاستحقاق

اعرف تفاصيل الدفعة 16 من حساب المواطن | الاستعلام عن رقم تليفون حساب المواطن | شروط الأهلية | طريقة التسجيل في برنامج

بالأرقام التفصيلية.. حساب المواطن يُفجر مفاجآت للمستفيدين من دعم الدفعة الـ20 (معلومة × صورة)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

10:36 ص

نجم يوفنتوس على طاولة برشلونة

02:30 م

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

02:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة