



الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 41 شهر أبريل 1442 المملكة العربية السعودية.. اعرف الشروط الآن





ظل المستفيدين من برنامج حساب المواطن فى المملكه العربيه السعوديه يبحثون عن الدفعه الجديده من البرنامج لشهر ابريل بعد ان انتهى تسليم الدفعه السابقه والخاصه بشهر مارس الماضى ، ومن الواضح انه يتم ايداع المبالغ للمستفيدين المستوفين للشروط الخاصه باهليه حساب المواطن والتى سنتناولها معكم فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادى ويمكن ان يكون الايداع قبله او بعده بيوم وذلك فى حاله موافقه اليوم الخاص بالايداع ليوم عطله رسمية.





ونقدم لكم تفاصيل الدفعة 41 من حساب المواطن فى المملكه العربيه السعوديه والشروط الخاصه بالمستحقين لصرف ذلك الدعم المقدم لهم .





حساب المواطن الدفعه 41

يتبقى فعليا على ايداع الدفعه الجديده من حساب المواطن عشرة ايام فقط وبعدها يستطيع المستحقين الى الاستفاده من المبالغ المقرره لهم وجدير بالذكر انه فى شهر مارس خلال الدفعه ال 40 من البرنامج تم دعم المواطنين بمبلغ 1.9 مليار ريال لما يزيد عن 10 مليون مستفيد ويعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج المهمه التى تقدم الدعم للمواطنين السعوديين فى تلك الظروف المنتشره فى كل وقت ويقدم برنامج حساب المواطن فى المملكه منذ عام 2017 لدعم محدودى الدخل للارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم فى ظل الازمات التى يواجهونها .





الاستعلام عن حساب المواطن

يتم الاستعلام عن حساب المواطن من خلال الموقع الرسمى والمقرر من قبل البرنامج لسهوله الاستخدام من قبل المواطنين وللدخول الى الموقع ( اضغط هنا ).





شروط حساب المواطن

- ان يكون المواطن سعودى الجنسيه .

- ان يكون من حاملى بطاقات التنقل .

- ان تكون اقامته فى المملكه العربيه السعوديه لا تقل عن 9 اشهر .



