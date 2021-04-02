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قطع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة مساء اليوم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها،  لمدة 7 ساعات اعتباراً من  الساعة الـ10 مساء  اليوم الجمعة  الموافق 2/4/2021، وحتى الساعة الـ5 صباح غد السبت الموافق 3/4/2021، وذلك نظراً لأعمال الصيانة بمحطة مياه ابو النمرس المرشحة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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