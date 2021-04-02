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الآن نتائج الاعلان الرابع عشر من شقق الاسكان الاجتماعي 2021 لمحدودي الدخل عبر رابط موقع وزارة الإسكان.. وهذه شروط الحصول على شقة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:34 م
شقق الاسكان الاجتماعي 2021
شقق الاسكان الاجتماعي 2021
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الآن نتائج الاعلان الرابع عشر من شقق الاسكان الاجتماعي 2021 لمحدودي الدخل عبر رابط موقع وزارة الإسكان.. وهذه شروط الحصول على شقة

منذ أن قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، كثرت التساؤلات من المواطنين عن كيفية الحصول عليها؟ وماهي الشروط المطلوبة من أجل الحصول على إحدى هذه الشقق؟ وعن طرق الاستعلام عن نتائج هذا الإعلان.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي
وضعت وزارة الإسكان عدة شروط يجب توافرها في الشخص الذي يقدم للحصول على شقة، ومن الجدير بالذكر أنه منذ أن تم الإعلان عن هذا المشروع الاسكاني الضخم، الذي تم إنشائه من قبل الدولة لمحدودي الدخل، حيث شهد إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول عليها ومن هذه الشروط مايلي:

- أن يكون عمر المتقدم 21 لا يقل عن ذلك ولا يكون أكثر من 50 سنة.

- أن يكون مواطن مصري.

- أن يكون دخل الفرد لا يقل عن 1500 جنيه مصري.

- كما يشترط أن يكون دخل الفرد المتزوج لا يزيد عن 6000 جنيه مصري من جميع مصادر دخله، بينما الأعزب لا يزيد الدخل عن 4500 جنية.

- كما يجب أن يكون المتقدم مقيم في المحافظة التي بها الوحدة السكانية أو يعمل بها.

- أن لم يسبق لأحد من أفراد الأسرة أن يكون حصل على أحد الوحدات السكانية التابعة لوزارة الإسكان.

- أن يكون الشخص الحاصل على الوحدة السكنية ملزم باستخدام الوحدة للسكن ولا يحق له التصرف فيها وإلا سوف يتعرض إلى الكثير من العقوبات مثل السجن ودفع غرامة مالية كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف جنيه.

خطوات الاستعلام عن نتائج الإعلان عن شقق الإسكان
أتاحت وزارة الإسكان موقع إلكتروني خاص بها لكي يتم من خلاله الاستعلام والتقديم على الشقق السكنية، ويمكن من خلال الموقع معرفة الموعد الذي يتم فيه تلقي طلبات التقديم، ويكون ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) ثم الاستعلام عن الإعلان وسوف تظهر كافة التفاصيل التى تخص ذلك الإعلان.

الآن نتائج الاعلان الرابع عشر من شقق الاسكان الاجتماعي 2021 لمحدودي الدخل عبر رابط موقع وزارة الإسكان.. وهذه شروط الحصول على شقة

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رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.. اعرف الشروط التقديم shmff.gov.eg

رابط نتيجة الاعلان 14 من شقق الاسكان الاجتماعي من الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي على مستوي الجمهورية

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