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مشاركة كبيرة.. عمومية 'الصحفيين' كاملة العدد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:43 م
جانب من العمومية
جانب من العمومية
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
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ارتفعت أعداد المشاركين بالجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، تمهيدًا لانعقاد انتخابات التجديد النصفي، بنادي المعلمين بالجزيرة.

وقال خالد ميري وكيل النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن الأعداد اقتربت من اكتمال النصاب القانوني، حيث سجّل حتى الآن 2200 زميل.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن مد التسجيل بكشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لمدة ساعة، وحتى الثالثة عصرًا.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويتطلب اكتمال النصاب القانوني، لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نحو 2420 صحفيً يمثلون 25% + 1من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

١-  التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019. 

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى ( فبراير 2021).

3 – اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية فى 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي، من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

 5- ما يُستجد من أعمال.

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نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

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