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وزير السياحة: العالم كله ينتظر نقل المومياوات الملكية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية سيساهم في جذب الاستثمارات لمصر، معلقا: "العالم كله منتظر الحدث".

وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن "سقنن رع" هو أقدم ملك بين المومياوات الملكية، فضلا على أن الموكب يضم أهم ملوك وملكات مصر، ولهذا لابد أن يكون نقلهم في شكل لائق، موضحا أن مدة الفاعلية ساعة ونصف وخط السير يبدأ من التحرير لينتهي بمتحف الحضارة.

وأوضح أن متحف الحضارة سيستقبل الجمهور اعتبارا من يوم الأحد، ولكن القاعة التي سيوضع بها المومياوات ستستقبل الجمهور اعتبارا من 18 إبريل.

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