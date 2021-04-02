وزير السياحة: العالم كله ينتظر نقل المومياوات الملكية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية سيساهم في جذب الاستثمارات لمصر، معلقا: "العالم كله منتظر الحدث".





وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن "سقنن رع" هو أقدم ملك بين المومياوات الملكية، فضلا على أن الموكب يضم أهم ملوك وملكات مصر، ولهذا لابد أن يكون نقلهم في شكل لائق، موضحا أن مدة الفاعلية ساعة ونصف وخط السير يبدأ من التحرير لينتهي بمتحف الحضارة.



