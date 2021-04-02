المنشآت السياحية تفتح باب تلقي مشكلات الأعضاء

اكد عادل المصري رئيس مجلس ادارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، حرص الغرفة التخفيف من الأزمات التى تواجه أعضائها من جراء التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.وقال المصرى فى بيان صحفى إنه فى هذا الإطار فإن الغرفة وبالتنسيق مع إتحاد الغرف السياحية وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار تسعى لعقد إجتماع مع ممثلى البنوك للتعرف على مدى إستفادة القطاع السياحى من مبادرات البنك المركزى وذلك بناء على تكليفات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتعرف على مدى استفادة القطاع السياحى من مبادرات البنك المركزى.ودعا رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء لسرعة موافاة الجهاز الإداري بالغرفة بالمشاكل التى واجهتهم خلال تقدمها للإستفادة من المبادرة لرفعها إلى وزارة السياحة لعرضها خلال الإجتماع المزمع عقده .وطالب المصرى المنشآت والمطاعم السياحية التى نجحت فى الحصول على القروض موافاة الغرفة بحجمها وقواعد البيانات التى قدمتها المنشات والمطاعم السياحية لاعتماد الصرف وأسم البنك الفرع الذى تم منحه قرض المبادرة.وناشد عادل المصرى المنشآت والمطاعم السياحية التى تقدمت ولم تصرف، ذكر السبب فى الرفض مع توضيح اسم البنك والفرع وارسال هذه البيانات على ايميل الغرفهiمع إعتبار هذا الموضوع عاجل وبالغ الأهمية