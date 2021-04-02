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مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامته فى قطر.

 

وآسفرت قرعة كأس العالم 2022 على وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.

 

مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم:-

 

 الجولة الأولي: مصر ضد أنجولا. أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021

 

 الجولة الثانية: الجابون ضد مصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 17 يونيو 2021

 

 الجولة الثالثة : مصر ضد ليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021

 

 الجولة الرابعة: ليبيا ضد مصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021

 

 الجولة الخامسة: أنجولا ضد مصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021

 

 الجولة السادسة : مصر ضد الجابون  أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021

 

وحقق منتخب مصر الأول الفوز على جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية برباعية مقابل لا شيء الأسبوع الماضي بعدما تأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

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