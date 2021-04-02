مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2022
أعلن
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس
العالم 2022 والمقرر إقامته فى قطر.
وآسفرت
قرعة كأس العالم 2022 على وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا
والجابون وأنجولا.
مواعيد
مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم:-
الجولة الأولي: مصر ضد أنجولا. أحد أيام 5 أو 6
أو 7 أو 8 يونيو 2021
الجولة الثانية: الجابون ضد مصر أحد أيام 11 أو
12 أو 13 أو 17 يونيو 2021
الجولة الثالثة : مصر ضد ليبيا أحد أيام 1 أو 2
أو 3 أو 4 سبتمبر 2021
الجولة الرابعة: ليبيا ضد مصر أحد أيام 5 أو 6
أو 7 سبتمبر 2021
الجولة الخامسة: أنجولا ضد مصر أحد أيام 6 أو 7
أو 8 أو 9 أكتوبر 2021
الجولة السادسة : مصر ضد الجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021
وحقق
منتخب مصر الأول الفوز على جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من
تصفيات كأس الأمم الإفريقية برباعية مقابل لا شيء الأسبوع الماضي بعدما تأهل
لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.