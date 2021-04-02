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نيللي كريم تطل على جهورها بدون ميكاج عبر "إنستجرام"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة نيللي كريم صورة صباحية جديدة ،وذلك من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولم تتكلف نيللي في وضع مساحيق المكياج ،كما تركت شعرها البني مفرودا على كتفيها بطريقة ناعمة.

ويترقب العالم كله خلال الساعات المقبلة مشهدا تاريخيا يتابعه العالم أجمع وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، يوم 3 أبريل وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة في اجتماعها الأحد الماضي.

وأعلنت النجمة نيللي كريم لأول مرة عبر صدى البلد عن مشاركتها في هذا الاحتفال المرتقب.
 
وقالت النجمة نيللي كريم لـ صدى البلد: "سأشارك في حدث نقل المومياوات من التحرير إلى متحف الحضارات ".

أضافت: " فخورة بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك .. لحضارة مصر كبيرة ومعروفة منذ آلاف السنين".

واختتمت نيللي كريم: "هذا الحدث سيضيف لكل من شارك فيه.. وأنا فخورة جدا ببلدنا وسعيدة بالنجاحات والتطور الذي يحدث في البلد  خلال السنوات الأخيرة".

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