زيدان يتهرب من الرد على صفقتي مبابي وهالاند

تهرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من الحديث عن إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي نجم سان جيرمان، وإيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

وقال زيدان: " الالتقاء مع وكلاء اللاعبين للتخطيط للمستقبل؟ كل شخص يفعل الأشياء التي تناسبه، وأنا وظيفتي هي أن أكون جاهزًا مع لاعبيني لمباراة الغد ".

وأضاف:" الإنتقادات ضد مبابي؟ كل لاعب قوي يتعرض للانتقادات، هذا ما يحدث للجميع حتى ولو حدثت ردة فعل جيدة من اللاعب، نحن نعرف ذلك هنا جيّداً".

واتم:" إيرلينج هالاند؟ هو ليس لاعبًا لي، لن أخوض في ما يحدث خارج النادي، تعبت من قول ذلك بأنني لن أجيب على مثل هذه الأسئلة، مبابي؟ أفكر في مباراة الغد فقط ".