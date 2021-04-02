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الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بأكثر من التوقعات في مارس

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
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أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت 916 ألف وظيفة في مارس/اذار، بعد تسجيل 379 ألف وظيفة في فبراير/شباط والتي تم تعديلها بالرفع إلى 468 ألفا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا إضافة 647 ألف وظيفة في مارس.

وتراجع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 6%، متماشيا مع التوقعات عند 6%، وكانت معدلات البطالة قد هبطت إلى 6.2% في فبراير/شباط الماضي.

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