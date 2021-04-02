الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بأكثر من التوقعات في مارس

أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت 916 ألف وظيفة في مارس/اذار، بعد تسجيل 379 ألف وظيفة في فبراير/شباط والتي تم تعديلها بالرفع إلى 468 ألفا.





وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا إضافة 647 ألف وظيفة في مارس.





وتراجع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 6%، متماشيا مع التوقعات عند 6%، وكانت معدلات البطالة قد هبطت إلى 6.2% في فبراير/شباط الماضي.