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محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، حيث تتم أعمال تطويره ورفع كفاءته وتوسعته في كل الاتجاهين بطول 2.3 كيلو متر، للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية.

وأكد محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من أعمل الرصف ابتداء من مدخل المحافظة وحتى أول الكوبري العلوي بطول 2 كيلو متر بنسبة 90%، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف في الاتجاهيين وجار وضع العلامات والإشارات المرورية.

كما تابع المحافظ الأعمال الجارية لتطوير وتنسيق وتجميل الشارع بالكامل من إنارة وكهرباء وأعمدة ديكورية وتشجير ورصف وأرصفة مضيئة وبلدورات ومحطات انتظار للأتوبيسات والسيارات وعمل أماكن وممرات صعود ونزول واضاءة على جانبي الرصيف لخدمة ذوى الهمم.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير لباقي الشارع وسرعة تنسيق الأشجار وأحواض الزرع وإظهار المظهر الجمالي لها الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالشارع من صرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات خلال الفترة الماضية، كما تم زيادة عدد صفايات الأمطار، وذلك في إطار خطة محافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع.
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)
محافظ البحيرة يتفقد تطوير طريق عبدالسلام الشاذلي.. ويوجه بسرعة نهو الأعمال (صور)

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بوابة الفجر الفجر البحيرة

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