بمشاركة الجهود الذاتية.. افتتاح 18 مسجدا جديدا بتكلفة 100 مليون جنيه بالدقهلية (صور)

شهد اللواء عبد القادر النوري وكيل أول الوزارة السكرتير العام بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية بهوت مركز نبروه بتكلفة 12 مليون جنيه بالجهود الذاتية، والمسجد مقام على مساحة 1000 متر مربع ويتكون من دورين بمساهمات الجهود الذاتية للمجتمع المدني وذلك بإشراف وزارة الأوقاف.





جاء ذلك ضمن خطة الوزارة الإحلال وتجديد عدد من المساجد في محافظة الدقهلية، وقد أدى السكرتير العام صلاة الجمعة بالمسجد الجديد عقب افتتاحه ونقل السكرتير العام لمواطني وقيادات ومواطني نبروه، تحيات وتمنيات المحافظ.





وأكد، حرص المحافظ على التعاون التام مع كافه الوزارات والأجهزة المعنية من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وكذا حرصة على دعم وتشجيع مبادرات ومشاركات المجتمع المدني مع الدولة في تنفيذ مشروعات الخدمات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.





وفي هذا الإطار، أكد محافظ الدقهلية على دعمه المستمر لمبادرات ومساهمات المجتمع المدني والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها الفعالة مع أجهزة الدولة في رفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مشيرا ان الدقهلية رائدة بالفعل في مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية في كافة المجالات.





وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان (مفهوم التنمية الشاملة) واكد فيها على ان الله أمر أن يأخذ الانسان بأسباب العلم ليعمر الأرض مشيرا الى ضرورة استثمار طاقات الشباب بصفة خاصة بما يعود بالنفع على المجتمع.





حضر الافتتاح نواب البرلمان أعضاء مجلس الشيوخ كل من السيد النائب المهندس رضا الشافعي والنائب اللواء جمال عبد الظاهر والنائب المهندس ثروت فتح الباب، والنائب وحيد فودة عضو مجلس النواب والدكتور رضا قويطة رئيس مركز ومدينة نبروه ونواب رئيس المركز وقيادات الدعوة بالدقهلية ولفيف من التنفيذيين بمديرية اوقاف الدقهلية وجمع من مواطني القرية والقرى المجاورة.





وفي ذات الاطار تم أيضا افتتاح 17 مسجد جديد بعدد من مراكز المحافظة شملت المسجد الكبير بقرية المواجد بمركز المنزلة على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 5.226 مليون جنيه، ومسجد القنان بشبرا سندى بمركز السنبلاوين على مساحة 750 متر مربع بتكلفة 12 مليون جنيه، ومسجد عزبة المطب بمنشاة عزت بمركز السنبلاوين على مساحة 350 متر مربع بتكلفة 4 مليون جنيه، ومسجد الرحمة بكفر الحاج عزب بمركز السنبلاوين على مساحة 330 متر مربع بتكلفة 3.5 مليون جنيه.





ومسجد قرية غزالة بمركز السنبلاوين على مساحة 280 متر مربع بتكلفة 4 مليون جنيه، والمسجد الكبير بقرية ميت النحال مركز دكرنس على مساحة 1300 متر مربع بتكلفة 8 مليون جنيه، ومسجد عبد النبي بقرية ميت فارس بمركز بني عبيد على مساحة 600 متر مربع بتكلفة 5 مليون جنيه، ومسجد الرحمن بعزبة التحسين بمركز بني عبيد على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 6 مليون جنيه، ومسجد حامد العزبي بقرية السمارة بمركز تمي الأمديد على مساحة 360 متر مربع بتكلفة 2. 6 مليون جنيه، ومسجد القريعي بقرية السمارة بمركز تمي الأمديد على مساحة 700 متر مربع بتكلفة 4.6 مليون جنيه.





ومسجد السيد شلتوت بقرية بسنديلة بمركز بلقاس على مساحة 400 متر مربع بتكلفة 4 مليون جنيه، ومسجد المنيلاوي بقرية أبو زاهر بمركز شربين على مساحة 550 متر مربع بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ومسجد كسيبة بقرية ابو جلال بمركز شربين على مساحة 250 متر مربع بتكلفة 2. 5 مليون جنيه، ومسجد حسن ابو على بقرية ميت ناجي بمركز ميت غمر على مساحة 310 متر مربع بتكلفة 5 مليون جنيه، ومسجد ابو شمالة بمدينة بلقاس على مساحة 200 متر مربع بتكلفة 2 مليون جنيه، ومسجد الجزيرة بمدينة جمصة على مساحة 200 متر مربع بتكلفة 2 مليون جنيه.





ومسجد الشهداء بقرية نقيطة بمركز المنصورة على مساحة 575 متر مربع بتكلفة 7 مليون جنيه وذلك بمعرفة إدارات الأوقاف المختصة بنطاق المراكز والمدن المشار التابعة لها المساجد المذكورة.



