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"هجوم مُرعب".. كيف سيكون تشكيل برشلونة في حال ضم هالاند؟

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، وذلك بعد أصبح اللاعب واحد من أبرز المواهب الكروية على الساحة العالمية في الوقت الحالي وبات محل اهتمام من كبار أندية أوروبا التي تسعى للحصول على خدماته.

وأفادت تقارير صحفية أن مينو رايولا، وكيل أعمال النجم النرويجي هالاند، ووالده، وصل برشلونة أمس الخميس واجتمعوا مع مسئولي النادي الكتالوني للتفاوض على انتقال اللاعب إلى البرسا بداية من الموسم المقبل، حيث يسعى خوان لابورتا رئيس برشلونة لحسم الصفقة سريعًا قبل غريمه التقليدي نادي ريال مدريد والذي يتطلع هو الآخر لضم اللاعب الشاب.

تشكيل مرعب لبرشلونة حال التعاقد مع إيرلينج هالاند

النجم النرويجي إيرلينج هالاند سيكون إضافة قوية لفريق برشلونة حال اتمام التعاقد معه في الموسم المقبل، خاصة في ظل تأكيد لابورتا على تمديد ميسي عقده مع النادي الكتالوني واستمراره مع الفريق في الفترة القادمة، بالإضافة للتدعيمات الأخرى التي ينوي الفريق إبرامها خلال الميركاتو الصيفي القادم من أجل العودة للمنافسة على كافة البطولات.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة في وجود إيرلينج هالاند كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جيرارد بيكيه –ألابا – سيرجيو ديست – أوسكار مينجوزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – سيرجيو بوسكيتس

خط الهجوم: ليونيل ميسي – إيرلينج هالاند – أنسو فاتي

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