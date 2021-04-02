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"الزراعة" تطلق حملة قومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام غدا
الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:18 م
مارينا بشارة
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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الموافقة على بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام في ٢٧ محافظة اعتبارا من يوم غد السبت ٣ أبريل.
وقال د. عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة ومديريات الطب البيطري بكافة المحافظات قامت وبالتنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية والأوقاف للتحصين بكل القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومتابعة من خلال غرف عمليات بكل محافظة.
ووفرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مستلزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه.
ويأتي توقيت حملة التحصين قبل فترة انتشار المرض في الصيف بتكوين مناعات عالية صد تلك الأمراض
هذا ويناشد وزير الزراعة المربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات ومساعدة الأطباء البيطريين في أداء واجبهم.
وقال د. عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة ومديريات الطب البيطري بكافة المحافظات قامت وبالتنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية والأوقاف للتحصين بكل القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومتابعة من خلال غرف عمليات بكل محافظة.
ووفرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مستلزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه.
ويأتي توقيت حملة التحصين قبل فترة انتشار المرض في الصيف بتكوين مناعات عالية صد تلك الأمراض
هذا ويناشد وزير الزراعة المربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات ومساعدة الأطباء البيطريين في أداء واجبهم.
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