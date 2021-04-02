شريف خيرالله لـ"الفجر الفني": "بقيت على الحديدة ومش لاقي فلوس أنفق على أسرتي .. وهذا السبب الرئيس فى اتجاهي لعمل أخر"









كشف الفنان شريف خيرالله، عن السبب الذي دفعه لكتابة منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي أعلن من خلاله إتجاه للعمل كسائق تاكسي خارج مصر، لتعمد صناع الفن في مصر تجاهله، وعدم إنضمامه لاعمال فنية لأكثر من خمس سنوات.













وأكد "خيرالله"، خلال ندوته داخل موقع "الفجر الفني" ، على أنه قام ببيع جميع ممتلاكته بالكامل، حتى يتسطيع أن ينفق على أسرته، وذلك لعدم العمل الخمس سنوات الماضية، حتى وصل بيه الأمر إلى عرض ملابسه للبيع.













وفي سياق متصل، قال الفنان شريف خيرالله، إن كل أهميته هو تقديم فن هادف، تعيش للاجيال القادمة، وعدم اقامة المشاريع من أجل كسب المال، مثل ما فعل الكثير من نجوم جيله.











