مظاهرة في حب الصحفيين المحتجزين خلال انعقاد الجمعية العمومية (فيديو)

ردد عدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، هتافات داعمة للزملاء المحتجزين، قائلين: "عايزين صحافة حرة العيشة بقت مرة، الحرية للصحافة، هاتوا إخواتنا من الزنازين".

وقام عدد من الزملاء برفع لافتات مرسوم عليها صور الزملاء المحتجزين بالسجون.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.