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كيف سيكون تشكيل ريال مدريد في حال ضم مبابي وهالاند؟

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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دخل نادي ريال مدريد في مفاوضات رسمية لضم النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الملكي في الموسم المقبل، في ظل استمرار إصابات ايدين هازارد وابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الملكي خلال الفترة الماضية.

                     

وذكرت تقارير صحفية أن مينو رايولا، وكيل أعمال النجم النرويجي هالاند، ووالده، اجتمعوا مع مسئولي ريال مدريد في الساعات الماضية ي للتفاوض على انتقال اللاعب إلى البرسا بداية من الموسم المقبل، حيث يسعى فلورنتينو بيريز رئيس الريال لحسم صفقة لاعب دورتموند في الفترة الحالية في ظل اهتمام برشلونة بالتعاقد مع اللاعب.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع حال التعاقد مع إيرلينج هالاند

 

ويأتي إيرلينج هالاند على رأس المشروع الجديد لنادي ريال مدريد في الفترة المقبلة، وكذلك الفرنسي كيليان مبابي والذي يسعى مسئولي الملكي لحسم التعاقد معه ايضًا في الفترة المقبلة من أجل اعادة بريق المرينجي والعودة للهيمنة على القارة الأوروبية من جديد، بعدما افتقد النادي الملكي جزء كبير من هيبته منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018.

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال في وجود إيرلينج هالاند كالتالي:

 

حارس مرمي : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فاسكيز - ناتشو – رافائيل فاران - ميندي

خط الوسط : كروس - كاسميرو - مودريتش

خط الهجوم : اسينسو – ايرلينج هالاند – كيليان مبابي

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