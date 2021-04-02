Advertisements

مجلس إدارة واحات السيليكون يختار هاشم منسي رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا للشركة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
في خطوة لاستكمال خطة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية للاستمرار في تطوير ادائها وجذب المزيد من العملاء – أعلن مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية برئاسة دكتور عادل دانش عن إختيار هاشم منسي لتولي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة .
 
ومن جانبه ، أشاد الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية بخبرات هاشم منسي التي ستسهم في تطوير أداء الشركة خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الشركة تسعى دائما لضم الخبرات المميزة في كافة المجالات من أجل تحقيق أهداف الشركة وهي نشر مفهوم المناطق التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية.
 
كما أشاد دانش بما حققه المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق للشركة من إنجازات خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وجه إليه الشكر لما حققته الشركة من نتائج ونجاحات، معربا عن نتمنياته له بالتوفيق في منصبه الجديد ومسيرته المهنية. 

 وتذخر السيرة المهنية لهاشم منسي بخبرات متنوعة أكتسبها على مدار خمس وعشرون عاما وهو حاصل على بكالوريوس في  إدارة الأعمال في منتصف التسعينيات، حيث شغل مناصب مرموقة في عدد من الشركات والكيانات العالمية الكبرى العاملة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


كما ينتظر أن تسهم خبرات  هاشم منسي التي ستسهم في تطوير أداء الشركة خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الشركة تسعى دائما لضم الخبرات المتميزة في كافة المجالات من أجل تحقيق استراتيجية الشركة وهي نشر المناطق التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي تعليقه على القرار ، وجه هاشم منسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة واحات السيليكون الشكر لمجلس إدارة الشركة على ثقتهم مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على الترويج بشكل مكثف للمناطق التكنولوجية الموجودة والعمل على تطوير بنيتها التحتية مع العمل على زيادة عددها لتغطي محافظات جديدة  ، وأضاف منسي أن التطوير في الفترة المقبلة سيستهدف جميع شرائح العملاء الذين تستهدفهم المناطق التكنولوجية بدءا من الطلاب وحتى الشركات العاملة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

عن شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية :
شركة واحات السيليكون هي شركة مساهمة مصرية متخصصة في انشاء وإدارة وتشغيل مناطق العلوم والتكنولوجيا تأسست عام 2016 أربع مناطق تكنولوجية في برج العرب والسادات واسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

"هجوم مُرعب".. كيف سيكون تشكيل برشلونة في حال ضم هالاند؟

منذ ثلث ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ ساعتين

خاص.. سر استبعاد نجم الزمالك من موقعة مولودية الجزائر

منذ ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام المريخ

منذ ساعة و نصف

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

نجم يوفنتوس على طاولة برشلونة

منذ ساعة و نصف

زيدان يتهرب من الرد على صفقتي مبابي وهالاند

منذ نصف ساعة

من الأفضل لـ "هالاند".. ريال مدريد أم برشلونة؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

10:36 ص

نجم يوفنتوس على طاولة برشلونة

02:30 م

من الأفضل لـ "هالاند".. ريال مدريد أم برشلونة؟

02:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة