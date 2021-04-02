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وزيرة التضامن عن يوم اليتيم: نطلق مرحلة جديدة لدمجهم في المجتمع (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن، عن سعادتها للمشاركة في فاعلية "أبناء مصر" للاحتفال بيوم اليتيم، قائلة: "يوم سعيد.. وكأننا نطلق مرحلة جديدة لدمج الأيتام بالمجتمع".

وأشارت "القباج"، خلال لقاء خاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يعملون على تأهيل الكوادر التي تقوم برعاية الأطفال الأيتام، لافتة إلى الفاعلية تضم 500 طفل وطفلة من 10 محافظات وبفئات عمرية مختلفة، مضيفة أن هناك أطفال لديهم مواهب واضحة وسيعملون على دعمهم.

وأضافت أن الرئيس السيسي وجه بتطوير 40 دار أيتام بمساحة كبيرة بالشراكة مع الهيئة الهندسية، بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.

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