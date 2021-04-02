غلق بعض المحاور.. التفاصيل الكاملة لتأمين موكب المومياوات

تستعد مصر بكافة مؤسساتها لنقل المومياوات الملكية يوم السبت المقبل، وقد رفعت الدولة درجة الاستعداد لتأمين هذا الحدث.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن تأمين الحكومة لحدث نقل المومياوات الملكية:





غلق محطة السادات:





أعلنت الإذاعة الداخلية لمحطة مترو الأنفاق في محطات الخط الثاني، عدم توقف القطارات بالخطين الأول والثاني يوم السبت المقبل الموافق 3 إبريل الجاري في محطة السادات، بسبب فعاليات استقبال موكب نقل المومياوات الملكية بالمتحف المصري بداية من الساعة 12 ظهرا حتى التاسعة مساء السبت، مؤكدة أنه سيتم غلق المحطة بالكامل مع استمرار حركة القطارات بباقي المحطات بشكل طبيعي.





غلق 8 طرق لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية:





وكشفت وزارة الداخلية أنه سيتم إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجاري من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، في إطار الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل.





وجاء ذلك على النحو التالي: غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة و غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي.





رئيس الوزراء يتفقد المُقرر لسير موكب المومياوات الملكية:





وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المسار المُقرر لسير موكب المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، وصولا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث مقر عرضها الدائم، وذلك للاطمئنان على الترتيبات الأخيرة والرتوش النهائية، استعدادا لحدث نقل المومياوات الملكية الذي سيستقطب أنظار العالم السبت المقبل.



