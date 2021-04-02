أمين صندوق 'الصحفيين' السابق: دفعنا 4 ونص مليون جنيه لأرض المستشفى دون تعاقد

قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين السابق، وعضو مجلس النقابة، إن أي مجلس يأتي ليستغل أزمات الصحفيين المالية فيما يخص أرض مستشفى النقابة بأكتوبر وأرض مدينة نصر.





وأضاف خلال انعقاد فعاليات الجمعية العمومية، أن مجلس النقابة لا يلتزم بأي ضوابط في صرف الإعانات أو القروض، مما يكلف النقابة فوق طاقتها ماديًا، فضلًا عن عدم وجود آلية واضحة لصرف مكافآت الموظفين، والتي وصلت إلى 800 ألف جنيه في الشهر، في وقت كانت النقابة مغلقة بسبب كورونا.





وتابع: "ليس من مصلحة أحد الانفراد بالقرار المالي للنقابة، وطالبت برفض الميزانية، ولكن ليس من المنطقي أن يصرف موظف بدل سفر أكبر من بدل رئيي مجلس إدارة الأهرام".





وأكد "يونس" أن مجلس النقابة لم يرد على ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات منذ 2016، لافتًا إلى وجود بند بصرف 4 ونص مليون جنيه لأرض مستشفى النقابة بدون تعاقد بين النقابة وأي هيئة أو شركة، فقط مكالمات هاتفية لا دليل عليها.





وأوضح "يونس" أن المجلس السابق لم يدفع لأرض مستشفى النقابة سوى قبل الانتخابات الماضية بثلاث أيام، وأرسل 4 ونص مليون جنيه بدون اتفاق للتقسيط، أو إشارة مكتوبة سوى اتفاقات هاتفية.





وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية.





وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



