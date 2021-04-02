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'الصحفيين' تقف دقيقة حداد على روح الزميل الراحل محمد منير وشهداء كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:32 م
جانب من العمومية
جانب من العمومية
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
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وقفت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، دقيقة حداد على روح الزميل الصحفي الراحل محمد منير، والزملاء المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.

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