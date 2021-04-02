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غدًا.. إنطلاق الحملة قومية للتحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الاغنام

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على بدء الحملة القوميه لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدى فى الابقار وجدرى الاغنام فى ٢٧ محافظة عتبارا من يوم غد السبت ٣ ابريل

وقال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامه للخدمات البيطرية أن الهيئة ومديريات الطب البيطرى بكافة المحافظات قامت وبالتنسيق مع السادة المحافظين والإدارات المحلية والاوقاف للتحصين بكل القرى من خلال لجان ثابتة و متحركة ومتابعة من خلال غرف عمليات بكل محافظة.

هذا وقد وفرت الهيئة العامه للخدمات البيطرية مسلتزمات الحملة القوميه من لقاحات و سرنجات و ادوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين و وقود وخلافه

ويأتى توقيت حملة التحصين قبل فترة انتشار المرض فى الصيف بتكوين مناعات عاليه صد تلك الامراض.

هذا ويناشد وزير الزراعة السادة المربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات ومساعدة الاطباء البيطريين في أداء واجبهم.

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