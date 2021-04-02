8 أندية تخطط لضم أجويرو في الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية، أن سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي يحظى باهتمام 8 أندية في الصيف المقبل.

وبحسب ما نشرت صحيفة (ديلي ميل) فإن نادي تشيلسي يرغب في الحصول على اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، لتعزيز خط المقدمة في تشكيلة البلوز، بخبراته وقدراته الكبيرتين.

في الوقت نفسه ذكرت صحيفة (ميرور) أن نادي بنفيكا البرتغالي آخر المنضمين لسباق التعاقد مع النجم السابق لأتلتيكو مدريد، حيث يعتبر النادي الصفقة ممكنة، كونها مجانية.

وأشارت صحيفة (ذا صن) أن نادي إندبندينتي الأرجنتيني الذي بدأ أجويرو اللعب في صفوفه، يرغب هو الآخر في استغلال وجود نجمه السابق في السوق كلاعب حر لكي يضمه.

وبالتالي فإن هذه الأندية الثلاثة تنضم إلى أندية عديدة ترغب في التعاقد مع أجويرو، تحدثت عنها وسائل الإعلام في الأيام الماضية، وهي برشلونة، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وأرسنال، ويوفنتوس.