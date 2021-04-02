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ضبط 12 ألف علبة سجائر مهربة ومجهولة ببني سويف

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن ضبط 20 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء و12 ألف علبة سجائر مهربة ومجهولة، في حملة تموينية بمركز الواسطى، شمال المحافظة.

محافظ بني سويف

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أوالتلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجها بتكثيف حملات التموين، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

مركز ومدينة الواسطى

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير"عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية" بشأن نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة التي نفذتها المديرية بمركز ومدينة الواسطى بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك فى إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومواجهة الغش والاحتكار، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تهريب بنزين وسجائر

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 ألف لتر بنزين، قام سائق إحدى السيارات بتجميعها تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء بغرض التربح بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقانون، بجانب ضبط 12 ألف علبة سجائر مستوردة مهربة ومجهولة المصدر،وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

مركز ومدينة الفشن

وفي هذا السياق أشرف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد على تنفيذ حملة رقابة تموينية وصحية بمركز ومدينة الفشن، وذلك ضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق قبل شهر رمضان الكريم، حيث استهدفت الحملة المرور على العديد من المنشآت التجارية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة، وذلك بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية والطب البيطري والعلاج الحر بمديرية الصحة وقسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

سلع منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 40 كسلة جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وتحرير محضرين في هذا الشأن، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية ومحضرين لضبط سلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود دفاتر تجارية.

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