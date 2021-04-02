سر طلب موسيماني المفاجئ في الأهلي

فاجئ الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، الجميع بعدما طلب عقد جلسة مع لجنة التخطيط بالنادى.





وطلب موسيماني عقد جلسة عقب مواجهة سيمبا التنزانى بالجولة السادسة من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.





وكشف مصدر بالأهلي، أن موسيماني طلب جلسة مع لجنة التخطيط لوضع الرتوش النهائية على صفقات الفريق فى الصيف المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أيضًا الاستقرار على الأسماء التى ستعود من الإعارة، والعناصر التى سوف يتم الاستقرار على عرضها للإعارة خلال الفترة المقبلة.

وينتظر النادى الأهلى بالوقت الحالى مواجهة هامة أمام المريخ السودانى، غدًا السبت، ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز خلالها من أجل التأهل للدور ربع النهائى بشكل رسمى.