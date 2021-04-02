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إصابات كورونا اليومية في السعودية فوق الـ700

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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لأول مرة منذ أوائل سبتمبر العام الماضي، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية عتبة الـ700 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 728 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 590 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ الثامن من سبتمبر عندما تم رصد 775 إصابة.

وارتفع عدد ضحايا مرض "كوفيد-19" في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع ثماني حالات وفاة (مقابل سبع وفيات أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ الرابع من يناير الماضي.

وتماثل 404 مرضى للشفاء من الفيروس التاجي في المملكة خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 391325 إصابة مؤكدة، منها 6684 حالة وفاة، و378873 حالة شفاء، و5768 حالة نشطة، بما فيها 735 مريضا في حالة حرجة.

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