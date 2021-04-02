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ضبط 790 لتر صابون سائل غير صالح للاستخدام وتحرير محاضر غش تجاري ببورسعيد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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شنت الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، حملات على الأسواق لضبطها وحماية المستهلك تم ضبط كميات من جالونات الصابون السائل متلاعب بالتاريخ الخاص بالصلاحية والإنتاج.


تمكن رجال الرقابة التموينية بإدارة تموين وسط بورسعيد، بتعليمات من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، الحملات على سوق المنظفات الغير أمنه وذلك تحت اشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية.


ضبط أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع صابون سائل يحمل عدد 2 تاريخ إنتاج وإنتهاء للصلاحية بكمية تقدر ب 43 جالون"جركن" × 10 لتر ما يعادل 430 لتر صابون سائل مخالفًا بذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري، تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم (1207) لسنة 2021 جنح المناخ.


وتحرير محضر رقم 1208 لسنة 2021 جنح المناخ لإحد المحال التجارية لحيازته وعرضه للبيع كمية تقدر ب 36 جالون "جركن" صابون سائل زنه 10 لتر أى ما يساوى 360 لتر صابون سائل مما يضر بصحة مستخدميها تم التحفظ على الكمية المضبوطة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ضبط 790 لتر صابون سائل غير صالح للاستخدام وتحرير محاضر غش تجاري ببورسعيد
ضبط 790 لتر صابون سائل غير صالح للاستخدام وتحرير محاضر غش تجاري ببورسعيد
ضبط 790 لتر صابون سائل غير صالح للاستخدام وتحرير محاضر غش تجاري ببورسعيد
ضبط 790 لتر صابون سائل غير صالح للاستخدام وتحرير محاضر غش تجاري ببورسعيد
ضبط 790 لتر صابون سائل غير صالح للاستخدام وتحرير محاضر غش تجاري ببورسعيد
ضبط 790 لتر صابون سائل غير صالح للاستخدام وتحرير محاضر غش تجاري ببورسعيد

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