هكذا روج الفنان عمرو يوسف مسلسل "الملك"

روج الفنان عمرو يوسف لمسلسله الجديد "الملك" المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ،والمقرر عرضه في رمضان المقبل.









ونشر عمرو يوسف عبر حسابة بإنستجرام بوستر المسلسل وعلق قائلا"#الملك #رمضان٢٠٢١ #خِنزر#ميريت#امنريدس#بيبي#ناريا#نبسن#آمو#شري#سالاتيس#سنحم ".









مسلسل "الملك" سيناريو وحوار محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.









وصور عمرو يوسف جزءا كبيرا من أحداث المسلسل داخل ديكور القصر الفرعونى، بمدينة الإنتاج الإعلامى، ويكثف المخرج حسين المنباوى عدد ساعات التصوير، والتى تصل إلى 18 ساعة يوميًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى محاولة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر رمضان المقبل.









وكان عمرو يوسف انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهد المعارك الحربية التي قادها أحمس خلال فترة حكمه بمدينة القناطر الخيرية، والتى جمعت بينه وبين أغلب فريق العمل.



