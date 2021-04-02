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صور جديدة لعمرو سعد من كواليس مسلسل " ملوك الجدعنة "

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يواصل الفنان عمرو سعد تصوير مسلسل " ملوك الجدعنة" الدي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢١ ومن انتاج شركة صادق الصباح.


ويحرص عمرو سعد الحفاظ على بنيته الجسمانية على مدار ايام التصوير من اجل دوره في المسلسل ، الذي سيكون بمثابة عودة قوية له في الدراما من الجديد بعد غياب عامين ،والمنافسة في المارثون الرمضاني مع كبار نجوم الدراما المصرية.


تدور الأحداث حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراع.


يشارك في بطولة المسلسل كل من عمرو سعد ، مصطفى شعبان ، رانيا يوسف ، ياسمين رئيس ، عمرو عبد الجليل ، احمد صفوت ومن تأليف عبير سليمان واخراج احمد خالد موسى.

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