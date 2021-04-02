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بأسلوب المغافلة.. حبس عصابة سرقة المواطنين بالجمالية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس متهمين بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة،حبس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي.


تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الجمالية، وحرر محضر بالواقعة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم السرقات، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "مسجل شقى خطر- سرقات عامة").


وضبط بحوزته حقيبة يد بداخلها هاتف (محمول، مبلغ مالى "مجهولين المصدر" وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتهم من إحدى السيدات حال تواجدها بأحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة"وأمكن التوصل للمجنى عليها وبإستدعائها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.


وأضاف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترف بارتكاب عدد (4 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف فى متحصلات تلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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