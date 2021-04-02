



ننشر رابط تقديم الاقرار الضريبي 2021 الكترونيا عبر البوابة الالكترونية للمواطنين





تم الإعلان من قبل مصلحة الضرائب على أن المواعيد المخصصة من أجل تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة سوف تكون في يوم 31 مارس ولهذا كان لابد أن يتجهز كل شخص من أجل ألا يفوته الموعد كما أنه تم إعطاء مواعيد أخرى للأشخاص الاعتباريين، ولهذا السبب يحاول العديد من المواطنين أن يبحثوا عن طريقة يمكن من خلالها تقديم هذا الإقرار وذلك قبل أن يتم التخلص من المدة المحددة.





رابط وخطوات تقديم الإقرار الضريبي 2021

يمكن لكل المواطنين أن يشاركوا بالبوابة الإلكترونية للكثير من الخدمات الضريبية المختلفة، وذلك من خلال بعض الخطوات ولكن لابد أن تكون الخطوة الأولى هي التسجيل وان تكون الخطوة الثانية أن يتوجه بعد ذلك الشخص المسؤول من أجل أن يقوم بالتوقيع له على هذا الأمر، وبعدها يقوم باتباع الخطوات التالية:





- في البداية يدخل على الرابط الخاصة بالتقديم الإقرار الضريبي.





- الخطوة الثانية أن يقوم باختيار ادخال البيانات وذلك بشكل يدوي.





- بعدها يتم الضغط على كلمة تسجيل كممول.





- وفي النهاية تحتاج إلى أن تدخل الرقم الضريبي، وفي النهاية تحتاج إلى أن تكتب اسم المستخدم، وتحتاج بعدها أن تكتب كلمة المرور الضرورية في هذه الخطوة





- سوف تعيد الدخول مرة أخرى إلى نفس الصفحة التي قمت بالدخول عليها البداية.





- ولا بد أن تقوم باختيار الكيان سوا كان هذا الكيان طبيعي، ام اعتباري.





تقديم الإقرار الضريبي 2021 الكترونياً

من ضمن الخطوات الهامة الموجودة في هذا الإقرار الضريبي أن يتم معرفة هل توجد بعض الضرائب الخاصة بالقيمة المضافة أم أنه لايوجد هذا الامر، لانه في حالة اختيارك تعم سوف يكون الممول هو المستفيد.



