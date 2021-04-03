تعرف على أهم القرى المستفيدة من "حياة كريمة" في القليوبية والأقصر والمنوفية

مازالت تتلقى القرى بمحافظات مصر دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار خطط الدولة لتطوير كافة المرافق بالمحافظات المختلفة.





والمبادرة تسهم في في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، حسب ما أعلن الدكنور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.





وهناك أكثر من 4500 قرية و189 مركزا في مصر سيستفيدون من مبادرة "حياة كريمة" خلال السنوات القادمة، حسب ما أعلن عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط.





23 قرية في شبين القناطر

وبدأت مبادرة حياة كريمة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر ضمن المرحلة الثانية، ويتم تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تنفيذ أكثر من 300 كم شبكات وخطوط طرد وخطوط انحدار صرف صحي بتلك القرى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وصلات صرف صحي للمنازل بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.





قرى بمحافظة المنوفية

وفي المنوفية وبالتحديد قرية بشتامي بمركز الشهداء، تم الانتهاء من أعمال دق البئر الارتوازي بعملية مياه بشتامي واسقاط الحرية وبعدها مواسير المياه للبئر وفي قرية دناصور تم مد خط المياه بشارع مكتب البريد حتى مركز الشباب بطول 47 متر وأيضًا مد خط المياه بشارع جلهوم بطول 64 متر وكذا مد خط المياه بشارع سليمان العفيفه بطول 62 متر بقرية دناصور.





وفي قرية دنشواي كذلك يتم مد خطوط المياه بشارع جمال زهران بطول بطول 52 م وأيضًا مد خطوط المياه بشارع علاء عبدالمعطى بقرية دنشواى بطول 54 متر، كما تم تسليم موقع محطة رفع قرية عشما، كما تم تسليم موقع محطة رفع صرف صحي قرية سرسموس.





قرية الديمقراط بالأقصر