Advertisements

تعرف على أهم القرى المستفيدة من "حياة كريمة" في القليوبية والأقصر والمنوفية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
Advertisements
مازالت تتلقى القرى بمحافظات مصر دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار خطط الدولة لتطوير كافة المرافق بالمحافظات المختلفة.

والمبادرة تسهم في في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، حسب ما أعلن الدكنور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وهناك أكثر من 4500 قرية و189 مركزا في مصر سيستفيدون من مبادرة "حياة كريمة" خلال السنوات القادمة، حسب ما أعلن عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط.

23 قرية في شبين القناطر
وبدأت مبادرة حياة كريمة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر ضمن المرحلة الثانية، ويتم تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تنفيذ أكثر من 300 كم شبكات وخطوط طرد وخطوط انحدار صرف صحي بتلك القرى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وصلات صرف صحي للمنازل بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.

قرى بمحافظة المنوفية
وفي المنوفية وبالتحديد قرية بشتامي بمركز الشهداء، تم الانتهاء من أعمال دق البئر الارتوازي بعملية مياه بشتامي واسقاط الحرية وبعدها مواسير المياه للبئر وفي قرية دناصور تم مد خط المياه بشارع مكتب البريد حتى مركز الشباب بطول 47 متر وأيضًا مد خط المياه بشارع جلهوم بطول 64 متر وكذا مد خط المياه بشارع سليمان العفيفه بطول 62 متر بقرية دناصور.

وفي قرية دنشواي كذلك يتم مد خطوط المياه بشارع جمال زهران بطول بطول 52 م وأيضًا مد خطوط المياه بشارع علاء عبدالمعطى بقرية دنشواى بطول 54 متر، كما تم تسليم موقع محطة رفع قرية عشما، كما تم تسليم موقع محطة رفع صرف صحي قرية سرسموس.

قرية الديمقراط بالأقصر
وفي الأقصر، يتم العمل فى مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية بقرية الديمقراط بأرمنت، والترعة تقع ضمن زمام هندسة ري أرمنت، وتخدم 790 فدانا، ويبلغ طول الترعة 5.800 متر من بداية الترعة حتى نهايتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة حياة كريمة حياة كريمة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 6 ساعات

أول رسائل ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبًا لدورة ثانية

منذ حوالي 6 ساعات

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحدد بدائل هالاند

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على إبعاد ثنائي الأهلي عن تشكيل الأحمر أمام المريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة جديدة في الزمالك خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: افتتاح 6 محطات للصرف الصحي خلال احتفالات 30 يونيو 

حصاد 2020 .. شركة مياه الشرب بالمنوفية تنفذ خطط إحلال وتجديد بقيمة100 مليون جنيه

إطلاق خطة تطوير 36 قرية و148 عزبة بشبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات لدفع الأعمال بها بشبين القناطر

محافظ الدقهلية: صرف 25 مليون جنيه لتطوير قرية أبو صبور ضمن مبادرة "حياة كريمة"

بالصور .. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حياة كريمة بقرى شبين القناطر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

03:26 ص

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

12:46 ص

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

10:50 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة