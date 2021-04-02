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السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:49 م
مارينا بشارة
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.
واطلع الرئيس على محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاؤه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارة لكل اتجاه ويشتمل على عدد ٦ كباري سيارات وعدد ٥ كباري مشاه، وحيث يربط المحور طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوي، الأمر الذي يمثل شريانا مروريا جديدا سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة في حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيرًا من الوقت خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.
وكما تفقد الرئيس كذلك أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذي يحتوي على عدد ٢ کوبري دوران لتيسير الحركة المرورية في المنطقة السكنية المحيطة امتدادا إلى حي مدينة نصر مع توسعة طريق الأوتوستراد ليصبح ٦ حارة مرورية لكل اتجاه وكذلك توسعة شارع عبد الحميد بدوى ليصبح ٦ حارات مرورية لكل اتجاه وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.
وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن تفاصيل المشروعات، وليطلع على سير الخطوات التنفيذية الراهنة، مشددًا على المبادئ الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلًا عن التطبيق الدقيق للإجراءات الصحية الاحترازية حرصًا على صحة وسلامة العاملين.
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