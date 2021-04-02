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رابط الاستعلام على مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة ppo.gov.eg

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:46 م
مخالفات المرور 2021
مخالفات المرور 2021
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رابط الاستعلام على مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة ppo.gov.eg

إنه عقب إعلان وزارة الداخلية على أن المواطنين باستطاعتهم أن يستعلموا عن مخالفات المرور إلكترونيًا، وقد شهدت عمليات البحث ارتفاعًا كبيرًا حول هذا، حيث أن الوزارة قد قامت بذلك لكي تحد من الازدحام والتكدس بالمصالح الحكومية وبالشوارع أيضًا، لمنع انتشار الفيروس، وفيما يلي الطريقة التي تستطيعون من خلالها أن تستعلموا عن تلك المخالفات.

استعلام مخالفات المرور في مصر 2021
إن وزارة الداخلية قد قامت بتوفير رابط خاص بالاستعلام عن المخالفات المتعلقة بنيابة المرور بجمهورية مصر العربية لعام 2021 للمواطنين، وهذا تبعًا للظروف الحالية، وفيما يلي الطريقة التي بواسطتها تستطيع أن تستعمل عن المخالفات الخاصة بنيابة المرور بمصر هذا العام 2021.

- في البداية؛ انتقل الرابط الآتي عن طريق الموقع الخاص بوزارة الداخلية (اضغط هنا).

- انقر على “الخدمات الإلكترونية للمرور”.

- وأخيرًا؛ انقر على “الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور” لكي تتعرف على المعلومات كلها التي تقوم بالبحث عنها.

موقع تسديد مخالفات القيادة 2021
في حيز جهود الدولة للحد على المواطنين والتقليل من التكدس بالوحدات الحكومية، تم تأسيس خدمة خاصة بالاستعلام عن المخالفات المتعلقة بالمرور من خلال الرقم الخاص باللوحة أو بواسطة رخصة القيادة عن طريق الإنترنت، فقط ما عليك سوى زيارة الموقع المتعلق بالمخالفات الخاصة بالمرور الذي يتبع وزارة الداخلية، وتستفيد من كافة الخدمات التي يقوم الموقع بتقديمها، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

موقع مخالفات المرور الجديد
إنه عن طريق الموقع الجديد الخاص بالمخالفات المرورية بإمكانك القيام بعمل كافة المهام المقبلة:

- سداد مبلغ المخالفات عن طريق الإنترنت.

- الاستعلام عن المخالفات الخاصة بالمركبات.

- تقديم التظلمات والشكاوي.

كذلك بإمكانك أن تُجدد رخصة القيادة المتعلقة بك من خلال نفس الموقع، وسيتم إرسال رخصتك الجديدة عن طريق الخدمات الخاصة بالبريد المصري، بغير أن تضطر للخروج من البيت.

رابط الاستعلام على مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة ppo.gov.eg

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