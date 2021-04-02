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عمومية 'الصحفيين' توافق على رفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:53 م
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
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أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، موافقة الجمعية العمومية بالأغلبية، على رفض كافة أشكال التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع الكيان الصهيوني.
وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية.
وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.
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