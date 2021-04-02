Advertisements

قبل الشهر المبارك.. مباحث التموين تواصل حملاتها على الأسواق لضبط المخالفين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الآخيرة حيث تم ضبط 2٫5 طن "دواجن ومقطعاتها" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة.

وضبط 10 طن "صلصة طعام" معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية – 5 طن ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الطماطم بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 طن "فراولة" معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط 4 طن "دقيق فاخر" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

وضبط 5 طن سكر تمويني" معبأة داخل أجولة غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة أمين عهدة لمخزن لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القليوبية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط مالك محل بدال تمويني – بمحافظة الجيزة بحوزته 1٫5 طن سكر تمويني – 300 عبوة "زيت تمويني" مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء، وضبط 31462 عبوة مستحضرات تجميل" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط عدد 3500 قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

وضبط 1،800 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

خاص.. سر استبعاد نجم الزمالك من موقعة مولودية الجزائر

منذ ساعة و نصف

كيف سيكون تشكيل ريال مدريد في حال ضم مبابي وهالاند؟

منذ 40 دقيقة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"هجوم مُرعب".. كيف سيكون تشكيل برشلونة في حال ضم هالاند؟

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام المريخ

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

سر طلب موسيماني المفاجئ في الأهلي

منذ نصف ساعة

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ ساعة و نصف

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

من الأفضل لـ "هالاند".. ريال مدريد أم برشلونة؟

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم يوفنتوس على طاولة برشلونة

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

"هجوم مُرعب".. كيف سيكون تشكيل برشلونة في حال ضم هالاند؟

03:42 م

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

10:36 ص

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة