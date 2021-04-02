بدء عملية التصويت لانتخابات نقابة الصحفيين

بدأت منذ قليل، عملية التصويت لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لها.





وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن عملية التصويت تبدأ الآن وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وستكون تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.





وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية.





وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



