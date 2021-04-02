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غدا.. نظر عدم دستورية المادة 76 من قانون الوصية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 76 قانون 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية وسقوط المواد 77، 78، 79 من القانون ذاته.

وأقيمت الدعوى التى حملت 102 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 76 قانون 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية وسقوط المواد 77، 78، 79 من القانون ذاته.

وتنص المادة 76 من القانون على: إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته أو كان حيًا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبًا كترتيب الطبقات.

وتنص المادة 77 من القانون على: إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله. وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه. ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.

وتنص المادة 78 من القانون على: الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.

وتنص المادة 79 من القانون على: في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية.

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