وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا عن مشروعات جامعة الأقصر

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة الأقصر.



وأفاد التقرير بأنه جارى إنشاء كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، وتطوير وتأهيل مبنى كليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل مركز الاختبارات الإلكترونية بكليات الجامعة، ورفع كفاءة أربع عمارات مدن جامعية بمدينة طيبة الجديدة.



وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة الأقصر تبلغ نحو (332) مليون جنيه.



وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة الأقصر، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.



وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.