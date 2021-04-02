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عمومية 'الصحفيين' تفوض المجلس في إعادة فتح الحوار حول قوانين الصحافة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:11 م
جانب من العمومية
جانب من العمومية
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
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وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، على تفويض مجلس النقابة في إعادة فتح الحوار حول قوانين تنظيم الصحافة التي أُقرت مؤخرًا، مع مجلس النواب.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.

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انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين أخبار نقابة الصحفيين

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