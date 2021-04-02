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الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة المريخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات تدريبية وفنية متنوعة خلال المران الختامي، قبل المواجهة المرتقبة غدا السبت أمام فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه الختامي على ملعب فرع الرياضة العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم، وقام الجهاز الفني بالتركيز على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة الغد أمام المريخ.

ويدخل الأهلي مباراة المريخ غدا ،وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا

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