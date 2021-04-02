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الصين تسعي للسماح باستخدام اليوان الرقمي في المدفوعات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:10 م
اليوان الرقمي
اليوان الرقمي
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بحث الصين سبل استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود لتلبية طلب السوق، وفقا لما ذكره البنك المركزي الصيني .

قال وانغ شين، المسؤول في بنك الشعب الصيني في مؤتمر صحفي، إن البنك عمل مع مديرية المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل الاختبار الفني لاستخدام اليوان الرقمي في المدفوعات عبر الحدود في البر الرئيسي وهونغ كونغ.

وأضاف وانغ أنه من أجل هذا الغرض، يتعاون بنك الشعب الصينى أيضا مع مديرية المالية في هونغ كونغ والبنوك المركزية في كل من تايلاند والإمارات العربية المتحدة في مشروع بحثي متعدد الأطراف.

ويحرز تجريب اليوان الرقمي في الصين تقدماً مطرداً، مع استخدامه في المزيد من سيناريوهات تجريبية.

وقامت عدة مدن صينية بما فيها بكين و شنتشن و سوتشو بتجربة العملة الرقمية منذ العام الماضي .

 

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اليوان الرقمي والمدفوعات اليوان الرقمي

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