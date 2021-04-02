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"خاص"..بسنت النبراوي تتحدث عن فيلم "بنات ثانوي": اتظلم بسبب وقت عرضه

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدثت الفنانة بسنت النبراوي عن أعمالها في ندوة خاصة لـ"الفجر الفني" وتفاصيل مشاركاتها في السينما والدراما.

وقالت "النبراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن مشاركتها في فيلم "بنات ثانوي" كانت خطوة جيدة لها وخاصة أن الفيلم يناقش واقع يعيش به بعض الفتيات في سن المراهقة وهو ما يتحدث عنه الفيلم.

وأضافت أن فيلم "بنات ثانوي" تعرض لإنتقادات بسبب توارد الأفكار حيث اتهم البعض صناع العمل بأنه مأخوذ من أعمال فنية أخرى، وتابعت أن الفيلم تعرض لظلم كبير بسبب عرضه في وقت غير مناسب.

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