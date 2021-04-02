Advertisements

ترامب يفرض عقوبات على مطعم إيطالي "بالخطأ" قبل رحيله

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
ضمن العقوبات الأخيرة التي فرضها "دونالد ترامب" قبل مغادرته منصبه كانت على صاحب مطعم في فيرونا بإيطاليا "عن طريق الخطأ".

وحدث الخطأ كجزء من حملة إدارة ترامب على النفط الخام الفنزويلي المدرج في القائمة السوداء.

وفي قضية هوية خاطئة، وجد مالك المطعم أليساندرو بازوني نفسه على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية في يناير، ولكن تم حذفه هذا الأسبوع أخيرًا.

يقول الخبراء القانونيون إن هذا النوع من الأخطاء يحدث بانتظام ويمكن أن يكون مكلفًا.

في عام 2019، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA) كجزء من استراتيجيتها لفرض استقالة الرئيس نيكولاس مادورو.

واتُهم مادورو بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتزوير إعادة انتخابه عام 2018.

وفي آخر يوم كامل لها في المنصب في يناير من هذا العام، فرضت إدارة ترامب عقوبات على أليساندرو باتزوني مختلفًا بسبب اتهامات بأنه مرتبط بشبكة تحاول التهرب من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من الشركات التي قالت إنها مرتبطة ببازوني، حيث ألقت القبض على مالك المطعم الإيطالي في شبكتها.

وبعد أشهر، تم اكتشاف الخطأ وتم الآن إزالة صاحب المطعم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطعم جريدة الفجر ترامب الفجر إيطالي

أخبار تهمك

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين

ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ ساعة و نصف

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فوز منتخب السويس والقناة والنجوم وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعة و 20 دقيقة

فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

منذ 35 دقيقة

ليفربول يوضح موقفه من رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة المولودية المصيرية

منذ أقل من نصف ساعة

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

06:55 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

05:58 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة