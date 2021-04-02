ترامب يفرض عقوبات على مطعم إيطالي "بالخطأ" قبل رحيله

ضمن العقوبات الأخيرة التي فرضها "دونالد ترامب" قبل مغادرته منصبه كانت على صاحب مطعم في فيرونا بإيطاليا "عن طريق الخطأ".



وحدث الخطأ كجزء من حملة إدارة ترامب على النفط الخام الفنزويلي المدرج في القائمة السوداء.



وفي قضية هوية خاطئة، وجد مالك المطعم أليساندرو بازوني نفسه على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية في يناير، ولكن تم حذفه هذا الأسبوع أخيرًا.



يقول الخبراء القانونيون إن هذا النوع من الأخطاء يحدث بانتظام ويمكن أن يكون مكلفًا.



في عام 2019، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA) كجزء من استراتيجيتها لفرض استقالة الرئيس نيكولاس مادورو.



واتُهم مادورو بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتزوير إعادة انتخابه عام 2018.



وفي آخر يوم كامل لها في المنصب في يناير من هذا العام، فرضت إدارة ترامب عقوبات على أليساندرو باتزوني مختلفًا بسبب اتهامات بأنه مرتبط بشبكة تحاول التهرب من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.



كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من الشركات التي قالت إنها مرتبطة ببازوني، حيث ألقت القبض على مالك المطعم الإيطالي في شبكتها.



وبعد أشهر، تم اكتشاف الخطأ وتم الآن إزالة صاحب المطعم.