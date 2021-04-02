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خاص.. تعرف على مواصفات فتى أحلام بسنت النبراوي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حضرت الفنانة بسنت النبراوي ندوة خاصة لـ"الفجر الفني"، وتحدثت فيها عن الكثير من أعمالها الفنية.

وكشفت "النبراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن مواصفات فتى أحلامها قائله: "لازم يكون طويل، وشخصية راجل يعني مبحبش الراجل المايع،،يشيل المسئولية وقراره من دماغه وفرفوش"، وعن إذا طلب منها زوجها التخلي عن الفن قالت أنها تتمنى أن تنجب طفل ولا تعلم في هذا الوقت ماذا سيكون قرارها.

يذكر أن الفنانة بسنت النبراوي شاركت في عدد من الأعمال الفنية في الفترة الماضية منها "حلوة الدنيا سكر" و"الآنسة فرح 3".

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