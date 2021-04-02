توافد أفواج الرحلات من مختلف المحافظات إلي بورسعيد (صور)



شهدت المعالم السياحيه بمحافظة بورسعيد اليوم الجمعة اقبالا من الزائرين، حيث أستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لبورسعيد لزيارة العديد من المناطق السياحية ببورسعيد، ومنها حديقة فريال والتى اكتسبت شهرة واسعة كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمحافظة وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى الذى شهدته حديقة فريال التاريخية والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد، سوق الاسماك الجديد والبازار الجديد وشارع 73السياحي وشارع ديليسبس باي.





وأبدى العديد من الزائرين سعادتهم بزيارة بورسعيد، حيث اكدوا بأن بورسعيد تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومنها منطقة الملاحات ببورفؤاد.





يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حاليا اقبالا من الزائرين من مختلف المحافظات لمشاهدة التطورات التى حققتها المدينة فى مختلف المجالات واهمها المجال السياحى والاسواق وتقديم خدمات مميزة للزائرين.