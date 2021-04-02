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فريق الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عمرو السولية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية، لاعب الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.


وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه اليوم استعدادا للمباراة المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء في الثالثة عصر غد السبت.


ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ غدا، وحسم التأهل إلى الدور التالي في البطولة، بعد أن نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.


ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد خوض أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

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مباراة المريخ السوداني بعيد ميلاد عمرو السولية الاهلي

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