فريق الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عمرو السولية

حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية، لاعب الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.









وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه اليوم استعدادا للمباراة المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء في الثالثة عصر غد السبت.









ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ غدا، وحسم التأهل إلى الدور التالي في البطولة، بعد أن نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.







