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فريق الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عمرو السولية
الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:35 م
علي نبوي
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حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية، لاعب الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه اليوم استعدادا للمباراة المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء في الثالثة عصر غد السبت.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ غدا، وحسم التأهل إلى الدور التالي في البطولة، بعد أن نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد خوض أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.
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