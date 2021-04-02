Advertisements

حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
شندت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، حملة مكثفه علي السوق الجديد والسوق القديم ورفع الاشغالات وتسهيل حركة مرور السيارت، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة..

ومن جانبه صرح اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة راس غارب استمرار اعمال حمله تنفيذ الضبطيه القضائية لمخالفه تطبيق الإجراءات الاحترازيه، فى مختلف أنحاء المدينة.

واضاف حامد بأنه تم اليوم المرور علي السوق الجديد والتأكد من التزام البائعين بارتداءالكمامات وكذا المواطنين وازاله الاشغالات وتيسير حركة مرور السيارات وشدد علي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا علي معاقبة المخالفين طبقًا للقانون.

وفى السياق ذاته اكد حامد بأنه تم المرور على السوق القديم والتأكيد على ازاله جميع الاشغالات بحرم الطريق ومتابعه تراخيص المحلات، مشيرا بأنه تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين وتحصيل الغرامات المقررة الفورية طبقًا للقانون، مؤكدًا على استمرار الحملة بصفه يوميه ويهيب رئيس المدينة بالمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم.
حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)
حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)
حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)
حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)
حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)
حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)
حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)
حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)
حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)
حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)

أخبار تهمك

أشمون يفوز على قويسنا ويتأهل للقسم الثالث

منذ 41 دقيقة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ليفربول يوضح موقفه من رحيل محمد صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ 33 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

كيف سيكون تشكيل ريال مدريد في حال ضم مبابي وهالاند؟

منذ أقل من ساعتين

نجم يوفنتوس على طاولة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ أقل من ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

سر طلب موسيماني المفاجئ في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

من الأفضل لـ "هالاند".. ريال مدريد أم برشلونة؟

منذ حوالي 3 ساعات

"هجوم مُرعب".. كيف سيكون تشكيل برشلونة في حال ضم هالاند؟

منذ أقل من ساعتين

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

04:43 م

ليفربول يوضح موقفه من رحيل محمد صلاح

04:30 م

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

02:03 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة