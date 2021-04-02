حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازيه وتنفيذ الضطيه القضائية براس غارب (صور)

شندت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، حملة مكثفه علي السوق الجديد والسوق القديم ورفع الاشغالات وتسهيل حركة مرور السيارت، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة..



ومن جانبه صرح اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة راس غارب استمرار اعمال حمله تنفيذ الضبطيه القضائية لمخالفه تطبيق الإجراءات الاحترازيه، فى مختلف أنحاء المدينة.



واضاف حامد بأنه تم اليوم المرور علي السوق الجديد والتأكد من التزام البائعين بارتداءالكمامات وكذا المواطنين وازاله الاشغالات وتيسير حركة مرور السيارات وشدد علي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا علي معاقبة المخالفين طبقًا للقانون.



وفى السياق ذاته اكد حامد بأنه تم المرور على السوق القديم والتأكيد على ازاله جميع الاشغالات بحرم الطريق ومتابعه تراخيص المحلات، مشيرا بأنه تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين وتحصيل الغرامات المقررة الفورية طبقًا للقانون، مؤكدًا على استمرار الحملة بصفه يوميه ويهيب رئيس المدينة بالمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم.